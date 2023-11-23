Зампостпреда РФ заявил, что ОБСЕ позорно молчит на фоне убийств российских журналистов

По словам Максима Буякевича, представитель ОБСЕ по свободе СМИ Тереза Рибейру обращает внимание только на нарушения прав журналистов, которые "распространяют западные нарративы и громко противопоставляют себя российскому государственному строю"

ВЕНА, 23 ноября. /ТАСС/. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Тереза Рибейру позорно молчит, когда речь заходит о нарушениях прав и убийствах российских журналистов. Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич на заседании постоянного совета организации.

По его словам, Рибейру обращает внимание только на нарушения прав журналистов, которые "распространяют западные нарративы и громко противопоставляют себя российскому государственному строю".

"Нарушения прав других репортеров, которых, кстати, в тысячи раз больше, судя по всему, не достойны внимания госпожи Терезы Рибейру, даже если их унижают, преследуют или убивают. Ведь свобода слова сегодня может быть только антироссийской, все остальное - пропаганда. Только так можно объяснить позорное молчание представителей профильной структуры ОБСЕ по резонансным убийствам Д. А. Дугиной, В. Татарского, О. В. Клокова, Р. И. Журавлева и другим погибшим при исполнении профессионального долга представителям российских СМИ", - сказал он, напомнив также о гибели корреспондента ВГТРК Бориса Максудова.

Накануне Вооруженные силы Украины нанесли удар осколочным боеприпасом с беспилотного летательного аппарата по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах ВСУ населенных пунктов Запорожской области. В результате атаки получил осколочные ранения Максудов. Он был оперативно эвакуирован в медицинское учреждение Минобороны России. Утром 23 ноября стало известно о его смерти.