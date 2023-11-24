24 ноября, 09:53
Отставки и назначения

Мэром Петрозаводска избрали Инну Колыхматову

Ее предшественник Владимир Любарский ранее покинул пост и отправился на СВО в качестве добровольца

ПЕТРОЗАВОДСК, 24 ноября. /ТАСС/. Депутаты Петрозаводского горсовета на очередной сессии избрали нового главу карельской столицы, взамен покинувшего пост и ушедшего на СВО Владимира Любарского. Депутаты в ходе тайного голосования большинством голосов поддержали кандидатуру врио главы города Инны Колыхматовой, передает корреспондент ТАСС.

"Колыхматова Инна Сергеевна - 18 голосов. Паккуев Александр Михайлович - 0. Число голосов против всех - 3 <...>. Главой Петрозаводского городского округа избрана Колыхматова Инна Сергеевна", - сообщил по итогам тайного голосования председатель счетной комиссии Петросовета Дмитрий Романов.

На пост главы города претендовали два кандидата, которых по итогам собеседований ранее определила конкурсная комиссия. Среди них - депутат Законодательного собрания Карелии Александр Паккуев и врио главы города Инна Колыхматова.

Депутаты Петрозаводского горсовета объявили конкурс по отбору кандидатур на должность главы Петрозаводска в октябре, к участию в нем допустили восемь человек. Комиссия, членов которой назначали горсовет и глава Карелии, провела с каждым индивидуальное собеседование. В ходе него кандидаты представили программу по развитию города и ответили на вопросы. Вторым этапом стало тайное голосование на сессии Петросовета.

В июне 2023 года Петросовет принял отставку главы карельской столицы Любарского по собственному желанию. Он отправился на СВО в качестве добровольца отряда "Ахмат". Временно исполняющей обязанности главы Петрозаводска стала Колыхматова. Она занимала пост первого заместителя главы городской администрации с марта 2021 года, а до этого работала в должности первого заместителя министра имущественных и земельных отношений региона.

Возвращение Любарского

В ноябре экс-мэр Любарский получил ранение в руку и был госпитализирован. В соцсетях он опубликовал видео, в котором рассказал о том, как прошли четыре месяца его контракта. Командир специального отряда "Ахмат" Апти Алаудинов поблагодарил Любарского за работу, его наградили орденом "Ахмат-спецназ". Позже экс-мэр сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что сослуживцы помогли ему добраться домой. 

Теги:
РоссияОтставки и назначенияКарелия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация