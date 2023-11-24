Мэром Петрозаводска избрали Инну Колыхматову

Ее предшественник Владимир Любарский ранее покинул пост и отправился на СВО в качестве добровольца

ПЕТРОЗАВОДСК, 24 ноября. /ТАСС/. Депутаты Петрозаводского горсовета на очередной сессии избрали нового главу карельской столицы, взамен покинувшего пост и ушедшего на СВО Владимира Любарского. Депутаты в ходе тайного голосования большинством голосов поддержали кандидатуру врио главы города Инны Колыхматовой, передает корреспондент ТАСС.

"Колыхматова Инна Сергеевна - 18 голосов. Паккуев Александр Михайлович - 0. Число голосов против всех - 3 <...>. Главой Петрозаводского городского округа избрана Колыхматова Инна Сергеевна", - сообщил по итогам тайного голосования председатель счетной комиссии Петросовета Дмитрий Романов.

На пост главы города претендовали два кандидата, которых по итогам собеседований ранее определила конкурсная комиссия. Среди них - депутат Законодательного собрания Карелии Александр Паккуев и врио главы города Инна Колыхматова.

Депутаты Петрозаводского горсовета объявили конкурс по отбору кандидатур на должность главы Петрозаводска в октябре, к участию в нем допустили восемь человек. Комиссия, членов которой назначали горсовет и глава Карелии, провела с каждым индивидуальное собеседование. В ходе него кандидаты представили программу по развитию города и ответили на вопросы. Вторым этапом стало тайное голосование на сессии Петросовета.

В июне 2023 года Петросовет принял отставку главы карельской столицы Любарского по собственному желанию. Он отправился на СВО в качестве добровольца отряда "Ахмат". Временно исполняющей обязанности главы Петрозаводска стала Колыхматова. Она занимала пост первого заместителя главы городской администрации с марта 2021 года, а до этого работала в должности первого заместителя министра имущественных и земельных отношений региона.

Возвращение Любарского

В ноябре экс-мэр Любарский получил ранение в руку и был госпитализирован. В соцсетях он опубликовал видео, в котором рассказал о том, как прошли четыре месяца его контракта. Командир специального отряда "Ахмат" Апти Алаудинов поблагодарил Любарского за работу, его наградили орденом "Ахмат-спецназ". Позже экс-мэр сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что сослуживцы помогли ему добраться домой.