24 ноября, 13:42
Военная операция на Украине

В СФ заявили, что РФ заинтересована в реальных переговорах с Украиной, а не в их имитации

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев подчеркнул, что Москва всегда выступала за мирные переговоры, но их саботирует Киев в угоду Вашингтону

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Россия в настоящее время заинтересована в реальных переговорах с Украиной, которые должны полностью учитывать российские интересы, а не в их имитации. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Мы заинтересованы в реальных переговорах (с Украиной - прим. ТАСС), которые полностью учтут интересы России, а не в их имитации, только ради того, чтобы они состоялись. Разум в конечном счете победит, я это точно знаю", - написал сенатор в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что Россия всегда выступала за мирные переговоры, но их саботирует Киев в угоду США. "Мы не хотим, чтобы украинцы страдали, но пока они сами не примут деятельное участие в свержении ненавистной хунты, они так и останутся "немыми" и "пассивными" жертвами украинской трагедии, которую инициировали из-за рубежа, взрастив украинский национализм и превратив Украину в русофобское государство", - написал политик.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что все больше украинцев поддерживают идею о том, чтобы Украина пошла на территориальные уступки для заключения мира с Россией. При этом агентство не исключает, что президент Украины Владимир Зеленский все еще не думает о стратегии на мирных переговорах. Представители России на различных уровнях неоднократно указывали, что все цели специальной военной операции на Украине будут достигнуты. 

Теги:
УкраинаРоссияБондарев, Виктор НиколаевичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация