Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев подчеркнул, что Москва всегда выступала за мирные переговоры, но их саботирует Киев в угоду Вашингтону

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Россия в настоящее время заинтересована в реальных переговорах с Украиной, которые должны полностью учитывать российские интересы, а не в их имитации. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Мы заинтересованы в реальных переговорах (с Украиной - прим. ТАСС), которые полностью учтут интересы России, а не в их имитации, только ради того, чтобы они состоялись. Разум в конечном счете победит, я это точно знаю", - написал сенатор в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что Россия всегда выступала за мирные переговоры, но их саботирует Киев в угоду США. "Мы не хотим, чтобы украинцы страдали, но пока они сами не примут деятельное участие в свержении ненавистной хунты, они так и останутся "немыми" и "пассивными" жертвами украинской трагедии, которую инициировали из-за рубежа, взрастив украинский национализм и превратив Украину в русофобское государство", - написал политик.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что все больше украинцев поддерживают идею о том, чтобы Украина пошла на территориальные уступки для заключения мира с Россией. При этом агентство не исключает, что президент Украины Владимир Зеленский все еще не думает о стратегии на мирных переговорах. Представители России на различных уровнях неоднократно указывали, что все цели специальной военной операции на Украине будут достигнуты.