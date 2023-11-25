В МИД РФ примут родственников удерживаемых в Газе заложников

По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, это мероприятие запланировали на следующей неделе

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Родственники удерживаемых в секторе Газа заложников с российским гражданством будут приняты в МИД РФ на следующей неделе. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"По судьбе всех заложников, в том числе постоянно проживающих в Израиле и сохранивших российское гражданство, с самого начала поддерживали активные контакты со всеми сторонами: и израильскими властями, и ХАМАС, - указала дипломат. - Российский посол в Тель-Авиве [Анатолий Викторов] встречался с их родственниками". "А в начале следующей недели их будут принимать в МИД России", - добавила Захарова.

В пятницу палестинские радикалы освободили 13 израильтян, в том числе четырех детей. В обмен на это Израиль согласился выпустить из тюрем 39 палестинцев (24 женщины и 15 подростков) из расчета по три палестинца за каждого израильтянина. Кроме того, по данным властей еврейского государства, одновременно были освобождены 11 иностранных граждан, на которых не распространялись условия сделки.

22 ноября движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Договоренности предполагают освобождение удерживаемых в анклаве 50 женщин, детей и подростков в возрасте до 19 лет в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 женщин и подростков в возрасте до 19 лет. Перемирие вступило в силу в пятницу в 07:00 по местному времени (08:00 мск).