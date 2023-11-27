Постпредство РФ указало на снижение интереса швейцарцев к кризису на Украине

На первом месте среди вызывающих беспокойство у граждан Швейцарии проблем - здравоохранение и медицинское страхование

ЖЕНЕВА, 27 ноября. /ТАСС/. Интерес к кризису на Украине заметно снизился в Швейцарии по сравнению с прошлым годом: если прежде он вызывал обеспокоенность у 20% жителей страны, то в этом году только у 13%. На это обстоятельство обратил внимание в комментарии, опубликованном в Telegram-канале российской миссии в Женеве, постоянный представитель России Геннадий Гатилов.

Он сообщил, что "не без интереса ознакомился" с результатами ежегодного социологического исследования "Барометр тревог" института общественного мнения Gfs.bern. По словам дипломата, "весьма показательно, что в первой десятке острейших, по мнению местного населения, проблем практически не нашлось места вопросам внешней политики, включая кризис на Украине, интерес к которому в Швейцарии ощутимо снизился по сравнению с 2022 годом".

События на Украине "больше не значатся в списке 10 основных тревог", констатировали в Gfs.bern. Украинский кризис беспокоит 13% респондентов, что на 7 процентных пунктов ниже прошлогоднего показателя, и он занял в списке тревог только 11-ю позицию. На первом месте среди вызывающих беспокойство у швейцарцев проблем - здравоохранение и медицинское страхование, которое, как уже объявлено, сильно подорожает с начала 2024 года. О том, что этот вопрос вызывает особую тревогу, заявили 40% участников опроса, что на 16 процентных пунктов больше, чем в прошлом году. На втором месте среди главных озабоченностей швейцарцы назвали изменение климата и проблематику защиты окружающей среды (38%). На третьем месте - пенсионное обеспечение по возрасту (32%).

Далее в первой десятке - отношения Швейцарии с Евросоюзом, энергетика, увеличение числа иностранцев в стране, инфляция, рост арендной платы за жилье, политика в отношении беженцев, социальное страхование.

"Какой вывод можно сделать? Тот, что даже в такой зажиточной европейской стране, как Швейцария, есть немало острых внутренних проблем, вызывающих беспокойство у ее жителей", - пишет Гатилов. Он отметил также тот факт, что "руководство Конфедерации, как показала недавняя поездка ее президента Алена Берсе на Украину, озабочено не ими, а тем, как бы не отстать от других русофобов и поучаствовать в "перформансе" киевского комика". "Все это - очередное свидетельство недальновидной политики стран "коллективного Запада", ставящих чужие интересы выше чаяний своих граждан, часть из которых однажды спросит: "Куда же делся наш нейтралитет?" - заключил глава российской дипмиссии

Опрос "Барометр тревог" был проведен в этом году в Швейцарии в 47-й раз. Социологическое исследование охватило 1 551 жителя страны, имеющего право голоса.