Постпредство РФ при ООН: признаков завершения витка насилия на Ближнем Востоке пока нет

При это заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Чумаков отметил, что "реализация недавних договоренностей, достигнутых при посредничестве регионалов, о гуманитарной паузе и обмене заложниками дает некий проблеск надежды"

ООН, 29 ноября. /ТАСС/. Признаки завершения витка насилия на Ближнем Востоке пока отсутствуют. Об этом заявил во вторник заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Чумаков, выступая на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН по Палестине.

"Реализация недавних договоренностей, достигнутых при посредничестве регионалов, о гуманитарной паузе и обмене заложниками дает некий проблеск надежды, однако признаков полного прекращения этого витка насилия, к сожалению, пока не просматривается", - сказал он.