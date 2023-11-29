Захарова: США полностью ответственны за события в зоне палестино-израильского конфликта

По словам официального представителя МИД России, именно подходы Вашингтона обеспечили первопричины напряженности в зоне этого конфликта

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Вашингтон несет полную ответственность за события, происходящие в зоне палестино-израильского конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Весь нынешний коллапс, полностью и абсолютно, на территории, где развернулась колоссальная трагедия, связанная с палестино-израильской эскалацией, - это полностью ответственность США, а лучше сказать - безответственность. Это только они", - указала дипломат в эфире радиостанции Sputnik.

По словам Захаровой, именно подходы Вашингтона обеспечили первопричины напряженности в зоне этого конфликта.