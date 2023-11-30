Захарова заявила, что действия Болгарии не повлияли на работу делегации РФ в ОБСЕ

Официальный представитель МИД России отметила, что в Софии не имели никаких правовых оснований запрещать ей находиться на борту самолета, который беспосадочно пересекает воздушное пространство страны

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Отказ болгарской стороны в пролете самолета, на борту которого находилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, над территорией страны не повлиял на работу делегации РФ в ОБСЕ.

На вопрос о том, повлияли ли действия Болгарии на работу российской делегации на заседании ОБСЕ, официальный представитель МИД РФ в эфире телеканала "Россия-24" заявила: "Ну, только если говорить о маршруте следования".

Захарова добавила, что власти Болгарии не имели никаких правовых оснований запрещать ей находиться на борту самолета, который беспосадочно пересекает воздушное пространство страны. "Это вообще никаким образом не связано ни с какой ни логикой, ни законом. Но еще раз говорю, что будет дальше? Они же должны задать себе этот вопрос. Ну, видимо, в пылу и в угаре вот этой русофобии уже не до вопросов", - сказала она.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Скопье для участия в Совете министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Самолет летел через территорию Греции, хотя ранее ожидалось, что маршрут пройдет через Болгарию. Как стало известно ТАСС, болгарская сторона отказала в пролете самолету российского министра, если на борту будет находиться Захарова.