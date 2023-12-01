Пресс-конференция Лаврова по итогам СМИД ОБСЕ собрала более 100 журналистов со всего мира

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что возможность задать вопрос получат представители прессы из всех стран

СКОПЬЕ, 1 декабря. /ТАСС/. Журналисты со всего мира собираются на пресс-конференцию главы МИД РФ Сергея Лаврова по итогам участия в Совете министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, в зале уже насчитывается более 100 представителей прессы, передает корреспондент ТАСС.

Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, на пресс-конференции не будет места "какой-либо сегрегации": возможность задать вопрос получат представители прессы из всех стран.

Российский министр в четверг выступил в Скопье на пленарном заседании СМИД ОБСЕ и провел ряд двусторонних встреч, а также трехсторонние переговоры с действующим и будущим председателями ОБСЕ - главой МИД Северной Македонии Буяром Османи и главой МИД Мальты Яном Боргом.