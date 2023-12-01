Лавров упрекнул немецкую журналистку, что прессе в ФРГ указывают, как писать новости

Глава российского дипведомства также отметил, что в России журналистов уважают и оставляют им свободу в том, как излагать результаты пресс-конференции

СКОПЬЕ, 1 декабря. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в Скопье ответил немецкой журналистке, что власти Германии "разжевывают" прессе, как нужно подавать информацию.

Во время пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) корреспондент немецкой медиакорпорации "Дойче велле" (признана в РФ СМИ-иноагентом) спросила у Лаврова, планирует ли Россия выходить из организации. Вопрос она предварила словами, что российский министр якобы заявлял о коллапсе ОБСЕ. "Вы меня, пожалуйста, цитируйте правильно. Я сказал, что мне безразлично, чем закончится нынешнее заседание ОБСЕ", - сразу поправил ее глава дипведомства.

"Я не знаю, где вы получали образование журналиста, - продолжил Лавров, обращаясь к немецкой журналистке. - Я знаю, что у вас в Германии принято, чтобы члены правительства разжевывали журналистам, что им надо писать. У нас все-таки мы наших журналистов уважаем, оставляем на их воображение, как они будут излагать результаты пресс-конференции".

Корреспондент "Дойче велле" задавала свои вопросы на английском языке, но после замечаний Лаврова попыталась возразить уже на русском. "Это не правда, нам никто не говорит, что писать", - сказала она. "Так вы и по-русски еще умеете?" - улыбнулся в ответ министр иностранных дел.