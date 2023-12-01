Нарышкин: историческая память россиян должна быть не менее тверда, чем оборона страны

Председатель Российского исторического общества назвал печальным тот факт, что "спустя всего 78 лет после Победы, Россия вновь вынуждена вступить в борьбу с этим целенаправленно возрожденным злом"

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Историческая память россиян в условиях текущей борьбы РФ с нацизмом должна быть не менее тверда, чем оборона страны. Об этом заявил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в комментарии для ТАСС.

В частности, так он прокомментировал решение Калининградского областного суда признать преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны на территории современной Калининградской области (бывшая Восточная Пруссия) геноцидом народа СССР.

"Печально, что спустя всего 78 лет после Победы, Россия вновь вынуждена вступить в борьбу с этим целенаправленно возрожденным злом. В сложившихся обстоятельствах, перед лицом интенсивного внешнего давления, наша историческая память должна быть не менее тверда, чем наша оборона. И каждый справедливый вердикт суда, каждое историческое исследование, напоминающее нам о бесчеловечной сущности нацизма, приближают нас к достижению этой цели", - подчеркнул он.

Нарышкин отметил, что принятое 1 декабря решение суда в Калининграде "трудно назвать неожиданным". "Историкам хорошо известно о существовавших в окрестностях тогдашнего Кенигсберга лагерях, где в абсолютно невыносимых условиях содержались сотни тысяч советских военнопленных, многие из которых погибли. Там же процветала и работорговля, использовался принудительный труд наших соотечественников, мирных граждан, захваченных нацистами на оккупированных территориях", - указал председатель РИО.

Он обратил внимание, что все эти злодеяния не были частными случаями. "Уничтожение людей для высвобождения так называемого жизненного пространства являлось стержневой идеей нацистской политики", - пояснил Нарышкин.