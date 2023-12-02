Эксперт допустил, что США могут стоять за глобальным заговором с ХАМАС

Председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий также напомнил, что "ХАМАС когда-то создавался в противовес Организации освобождения Палестины"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий не исключил, что Соединенные Штаты могут стоять за глобальным заговором с ХАМАС, и нападение боевиков движения на Израиль произошло в интересах Вашингтона.

"Это, конечно же, теория, которую очень трудно доказать и так же трудно опровергнуть, но с учетом запутанности ситуации исключать, конечно, ничего нельзя, - сказал он в беседе с ТАСС, отвечая на вопрос о том, могут ли США стоять за глобальным заговором с ХАМАС. - Всякое может быть, могут быть самые причудливые стечения интересов".

Эксперт также напомнил, что "ХАМАС когда-то создавался в противовес Организации освобождения Палестины". "Было и такое время. С тех пор, конечно, прошло много лет. А сейчас в этой многомерной ситуации на Ближнем Востоке могут возникать совершенно трудновообразимые связи", - добавил он.

Аналитик, говоря о прерванном перемирии между движением ХАМАС и Израилем, отметил, что возвращение к этому "теоретически возможно на определенных условиях". "Понятно, что перемирие ситуативное и над этим долго и сложно работали, прежде всего Катар, но в дальнейшем исключать возможность перемирия нельзя. К тому же история с заложниками, как мне кажется, не завершена", - подчеркнул собеседник агентства.

Кроме того, Быстрицкий, оценив вероятность проведения переговоров между конфликтующими сторонами, указал, что "путь до этого не близок". "Вероятность переговоров невелика, но полностью исключать такую возможность я бы не стал", - заключил эксперт.