Путин назвал недопустимым, когда "люди годами сидят под следствием"

Президент отметил, что следить за этим нужно "самым внимательным образом"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает недопустимым затягивание предварительного следствия.

"Что касается сроков предварительного следствия, здесь решений было много, но далеко не все решено, следить нужно самым внимательным образом", - указал глава государства на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. По словам Путина, "люди за следствием сидят годами до сих пор". "Это недопустимо", - убежден президент.

Он считает, что "на эту тему можно говорить до утра". "Это очень важное направление работы", - отметил Путин.