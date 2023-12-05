Постпред РФ в Женеве назвал усилия ВОЗ в Газе неимоверными

Геннадий Гатилов при этом отметил, что гуманитарная ситуация в анклаве ухудшилась после возобновления огня

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Предпринимаемые Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) усилия для помощи палестинцам в секторе Газа неимоверны, но гуманитарная ситуация там ухудшилась после возобновления огня. Об этом заявил постоянный представитель России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов в эфире телеканала "Россия-24".

"Работа ВОЗ на Ближнем Востоке весьма важна. Они делают неимоверные усилия с тем, чтобы облегчить страдания палестинского населения в секторе Газа. <...> Ситуация там сейчас очень сложная. В период перемирия удалось завезти определенные виды гуманитарных товаров, в том числе медицинских, но после того, как Израиль начал опять военные действия, конечно, ситуация в этом плане осложняется", - сказал дипломат.

Как отметил Гатилов, в координации с ВОЗ работают и такие организации, как Детский фонд ООН и Управление ООН по координации гуманитарных вопросов.