Замглавы МИД РФ и помощник главы МИД Ирана отметили необходимость прекращения боев в Газе

Михаил Богданов и Али Асгар Хаджи также обсудили координацию Москвы и Тегерана на Ближнем Востоке

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и старший помощник министра иностранных дел Ирана по особым политическим вопросам Али Асгар Хаджи в ходе встречи указали на необходимость прекращения боевых действий в секторе Газа и обсудили координацию Москвы и Тегерана на Ближнем Востоке. Об этом сообщили в МИД РФ.

"Была <…> подчеркнута необходимость прекращения боевых действий в Газе и скорейшего решения всех возникших проблем гуманитарного характера", - указали в ведомстве.

Там пояснили, что в ходе беседы высокопоставленные дипломаты обсудили складывающуюся ситуацию на Ближнем Востоке с акцентом на важность продолжения плотной координации Москвы и Тегерана, в том числе в рамках астанинского формата в интересах комплексного урегулирования в Сирии.

В МИД РФ уточнили, что Али Асгар Хаджи входит в состав делегации министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна, прибывшей в Москву для участия в совещании министров иностранных дел прикаспийских государств.