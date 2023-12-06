Мишустин: рассчитывать на то, что Запад сменит антироссийский курс, не приходится

Премьер-министр привел мнение экспертов, согласно которому российская экономика достойно реагирует на все сложности

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Запад не изменит свою антироссийскую политику, такое мнение высказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на лекции, которую прочел в рамках проекта "Знание. Лекторий".

"Расслабляться рано. Рассчитывать, что западные державы возьмут себя в руки и сменят антироссийский курс, нам не приходится", - сказал глава российского кабмина.

При этом Мишустин привел мнение экспертов, согласно которому российская экономика достойно реагирует на все сложности. "И это во многом заслуга наших людей. Как отметил президент, Россия ответит на любые вызовы, потому что мы одна страна, один большой и сплоченный народ", - подытожил премьер.