Путин пригласил султана Омана приехать с визитом в РФ в 2024 году

Зиязин бен Хайсам Аль Саид рассчитывает, что такой визит "откроет новые возможности для развития двусторонних отношений"

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пригласил султана Омана Хайсама бен Тарека Аль Саида в 2024 году нанести визит в Россию. Глава государства провел встречу с наследным принцем, министром молодежи, культуры и спорта Султаната Оман Зиязином бен Хайсамом Аль Саидом и попросил его передать самые наилучшие пожелания его отцу - султану Омана.

"Он стоял у истоков наших отношений", - отметил Путин. "Будем рады видеть его в России в удобное для него время, но уже в следующем году. Этот год уже заканчивается", - сказал российский лидер.

"Я признателен за приглашение моему отцу, я уверен, что его визит состоится, надеюсь, что в ближайшее время", - ответил наследный принц. Зиязин бен Хайсам Аль Саид рассчитывает, что такой визит "откроет новые возможности для развития двусторонних отношений".