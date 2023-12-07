Выборы президента РФ и стрельба в Брянске. Главные события 7 декабря

Назначение выборов на 17 марта

Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. Соответствующее постановление вступит в силу с момента официального опубликования. По словам главы комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса, это будет означать начало избирательной кампании. Также сенатор уточнил, что Центризбирком РФ вправе объявить многодневное голосование не позднее чем в 10-дневный срок после публикации решения о назначении выборов.

Стрельба в брянской гимназии

Восьмиклассница пронесла в гимназию №5 охотничье ружье "Бекас-3" в тубусе и открыла стрельбу. При ней также был большой нож, который она спрятала в обуви. В результате происшествия погиб один человек, еще пятеро пострадали. Стрелявшая девочка покончила с собой. Правоохранительные органы рассматривают в качестве приоритетной версии произошедшего конфликт с одноклассниками.

Раскрытие теракта на БАМе

Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в подрыве двух поездов на БАМе в Бурятии. Он признался в том, что работал под контролем украинских спецслужб. По словам задержанного, за подрыв составов при помощи магнитных мин ему обещали вознаграждение. Взрывные устройства подозреваемый получил через своего знакомого, проживающего в Литве.

Вызов посла РФ в МИД Великобритании

Посла России в Лондоне Андрея Келина вызвали в МИД Великобритании после введения британскими властями санкций против двух членов хакерской группировки Callisto, якобы связанной с ФСБ. Лондон выразил обеспокоенность действиями России по вмешательству в демократические процессы в Соединенном Королевстве и за его пределами. В ответ в посольстве РФ заявили, что "у Москвы нет никаких оснований доверять инсинуациям Великобритании о хакерских атаках", а обвинения со стороны Лондона являются борьбой за голоса избирателей перед парламентскими выборами.

Взрыв на полигоне в Рязанской области

Сотрудник Росгвардии погиб в результате самопроизвольного взрыва на полигоне в Рязанской области. Еще двое получили ранения. В управлении СК по региону сообщили, что это произошло при проведении плановых занятий по огнестрельной подготовке.