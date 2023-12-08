Жога заявил, что Путин пойдет на выборы, так как в сложные времена должен быть с народом

Спикер парламента ДНР рассказал, что передал президенту РФ просьбу жителей новых регионов и бойцов СВО пойти на выборы в 2024 году, и тот ответил согласием

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Спикер парламента ДНР Артем Жога рассказал, что передал президенту РФ Владимиру Путину просьбу жителей новых регионов, бойцов СВО и других россиян пойти на выборы в 2024 году, и тот ответил согласием.

"Я сказал о том, что от лица жителей воссоединенных территорий Донецкой Народной Республики, Луганской [Народной] Республики, Херсонской, Запорожской областей, всех ребят военнослужащих, от всех моих друзей, знакомых мы просим его принять участие в выборах президента РФ. На что он сказал, что времена бывают разные, трудные, тяжелые, но на данный момент он будет с народом, будет баллотироваться", - сказал спикер парламента ДНР журналистам после общения с Путиным.

Отвечая на вопрос о том, почему именно сегодня Жога решил передать просьбу жителей новых регионов президенту, тот сказал, что "не каждый день бывает в Кремле и не каждый день видит Владимира Владимировича так близко". По его словам, бойцы, а также родственники погибших ребят поддержали его намерение. "Со мной были матери ребят, которые погибли, был Герой труда, глава одного из предприятий нашей России, был человек - шахтер из Забайкальского края", - сказал он, отметив, что все сошлись в правильности мысли о необходимости попросить Путина выдвинуть свою кандидатуру.

Жога признался, что "когда обращался к российскому лидеру, волновался, потому что нарушил все служебные протоколы обращения к верховному главнокомандующему". "Вызвался с обращением, но надеюсь меня за это не накажут дисциплинарно", - сказал он. При этом, говоря о том, что с его обращения началась очередная предвыборная кампания, он просил прощения, если своей инициативой нарушил "какие-либо предвыборные статуты". "Но я высказал свое мнение и мнение большинства", - подчеркнул он.

Жога сказал, что очень надеется на положительный ответ. "Я очень надеялся, и я полностью удовлетворен", - добавил он.

Артем Жога - отец Героя России Владимира Жоги, погибшего в 2022 году в Волновахе.