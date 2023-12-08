8 декабря, 12:34,
обновлено 8 декабря, 12:44
Выборы президента России - 2024

Песков назвал спонтанным решение Путина объявить об участии в президентских выборах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Валерий Шарифулин/ ТАСС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Президент России дал свое согласил на участии в выборах в 2024 году на церемонии по случаю Дня Героев Отечества

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Решение главы российского государства Владимира Путина дать свое согласие на участие в президентских выборах в 2024 году на церемонии по случаю Дня Героев Отечества было спонтанным. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, было ли решение Путина объявить об участии в президентских выборах именно на состоявшейся сегодня в Кремле церемонии по случаю Дня Героев Отечества, представитель Кремля сказал: "Ему задали [соответствующий] вопрос, и он на него ответит. Да, это абсолютно спонтанное [решение].". 

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