Песков назвал спонтанным решение Путина объявить об участии в президентских выборах

Президент России дал свое согласил на участии в выборах в 2024 году на церемонии по случаю Дня Героев Отечества

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Решение главы российского государства Владимира Путина дать свое согласие на участие в президентских выборах в 2024 году на церемонии по случаю Дня Героев Отечества было спонтанным. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, было ли решение Путина объявить об участии в президентских выборах именно на состоявшейся сегодня в Кремле церемонии по случаю Дня Героев Отечества, представитель Кремля сказал: "Ему задали [соответствующий] вопрос, и он на него ответит. Да, это абсолютно спонтанное [решение].".