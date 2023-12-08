В СФ пообещали обеспечить безопасность лицам, против которых Киев может совершить теракты

Как заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, угрозы террористических нападений на них сведут к минимуму

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Лицам, в отношении которых могут совершить теракты, обеспечат дополнительную безопасность, а угрозы террористических нападений на них будут сведены к минимуму. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Сенатор сделал такое заявление после того, как агентство РБК-Украина составило список политиков, которые могут стать следующими целями в России после убийства бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы. Среди них - бывший президент Украины Виктор Янукович, бывший премьер Украины Николай Азаров, экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев, бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Потенциальным же лицам, против которых могут быть направлены теракты (в том числе людям из этого "списка пяти") должна быть и будет обеспечена дополнительная безопасность, мы постараемся свести угрозы террористических нападений на них до минимума. Это будет самый правильный ответ на потенциальную угрозу терактов со стороны спецслужб Украины, которые доживают свои последние дни", - написал сенатор в Telegram-канале.

Политик подчеркнул, что террористический подход Киева к физическому устранению своих оппонентов - "это все, что осталось режиму [президента Украины Владимира] Зеленского, понимающему, что ему скоро придет конец".

"В настоящее время они [находящиеся в списке политики] обвинены на Украине в госизмене, против них открыто несколько уголовных дел, почти все они осуждены и приговорены заочно к длительным тюремным срокам, киевский режим считает их предателями родины и коллаборационистами", - отметил Бондарев. Сенатор также добавил, что Россия будет бороться по всей строгости закона с теми, кто организует и совершает теракты. "Пощады тут ждать не надо", - резюмировал он.

Совет Федерации на пленарном заседании 7 декабря по предложению вице-спикера Константина Косачева дал поручение комитетам по обороне и безопасности и по международным делам подготовить системные меры по защите российских политиков, общественных деятелей и представителей СМИ от угроз терактов со стороны киевского режима. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала это предложение и попросила доложить о результатах проделанной работы на пленарном заседании 13 декабря.