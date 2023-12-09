Полянский считает, что для некоторых конфликт в Газе является источником обогащения

Первый заместить постпреда РФ при ООН призвал обеспечить реализацию принятой Совбезом 15 ноября резолюции

ООН, 9 декабря. /ТАСС/. Нельзя оставлять невинных людей в конфликте в секторе Газа на милость тех, для кого война - источник обогащения и геополитическая игра. Об этом заявил в пятницу первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на своем выступлении на заседании Совбеза всемирной организации по Ближнему Востоку.

"Ожидаем, что свое веское слово вновь скажет и Генеральная Ассамблея ООН. Мы не можем и не должны оставлять ни в чем не повинных палестинцев и израильтян на милость тех, для кого война - это геополитическая игра и источник обогащения", - сказал дипломат.

"Важно обеспечить реализацию принятой [15 ноября] Советом резолюции 2712, как бы мы к ней ни относились. Ожидаем в самые сжатые сроки от генсека ООН предложения по организации ее мониторинга", - добавил Полянский.

15 ноября СБ ООН принял мальтийский проект ближневосточной гуманитарной резолюции, направленной на помощь детям в зоне палестино-израильского конфликта. Из 15 членов совета документ поддержали 12, а Великобритания, Россия и США воздержались от голосования. Совбез отклонил поправку Москвы к этой резолюции с призывом к гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению военных действий, в документе лишь содержится призыв к гуманитарным паузам, достаточным для оказания помощи гражданскому населению.

8 декабря Соединенные Штаты применили право вето в Совете Безопасности ООН и заблокировали подготовленный ОАЭ проект гуманитарной резолюции, в которой содержится требование о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта, передает корреспондент ТАСС.