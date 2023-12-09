Вершинин сообщил, что делегация РФ приедет на конференцию ООН против коррупции в Атланту

Она пройдет с 11 по 15 декабря

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Российская делегация приедет на 10-ю сессию Конференции государств - участников Конвенции ООН против коррупции в Атланту (11-15 декабря), заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин в интервью ТАСС по случаю 20-летия конвенции, которую Россия подписала 9 декабря 2003 года. Вершинин подтвердил, что возглавит делегацию.

По его словам, конференция остается единственной универсальной площадкой для обсуждения в открытом и конструктивном ключе наиболее значимых вопросов реализации конвенции. "Вместе с тем в последние два года западные страны, ведомые США, делают все, чтобы политизировать конвенционные механизмы, - обратил внимание заместитель министра. - Мы решительно пресекаем такие поползновения и совместно с единомышленниками работаем над формированием конструктивной повестки дня, ориентированной на практическое решение вопросов в рамках мандата форума".

"Подготовка к 10-й сессии далась нашей делегации непросто. Энергично боролись с настойчивыми попытками Соединенных Штатов и их сателлитов манипулировать ходом переговоров по итоговым документам мероприятия, - сказал заместитель министра. - Наши дипломаты последовательно отстаивали принципы равноправия и учета интересов всех стран в рамках прозрачного подготовительного процесса".

"Одним из приоритетов, которые мы планируем продвигать на сессии, является укрепление международно-правового режима возвращения активов. В течение многих лет профильные международные организации отмечают отсутствие какого-либо прогресса в этой области, - отметил Вершинин. - Они указывают, что на глобальном уровне лишь один процент всего объема незаконных финансовых потоков конфискуется и обращается в доход государства. Репатриация же таких средств представляется еще более трудной задачей".

Замглавы МИД РФ пояснил, что это связано с "избирательным и политически мотивированным подходом государств, на территории которых преступники прячут незаконные активы, при решении, кому возвращать конфискованное имущество, а кому нет".

Кроме того, по его словам, все более распространенной становится практика насаждения определенных условий для возврата активов в страны происхождения, что противоречит принципам уважения государственного суверенитета и равноправного сотрудничества. "Как следствие, Россия активно выступает за устранение пробелов в нормах международного права и достижение конкретных договоренностей о том, как подкрепить конвенцию для обеспечения эффективного функционирования международно-правового режима возвращения активов на принципах справедливости и при должном учете интересов развивающихся стран", - заявил Вершинин.