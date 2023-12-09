Путин поблагодарил ас-Сиси за помощь в эвакуации россиян из сектора Газа

Кроме того, президент РФ рассказал о своей поездке в ОАЭ и Саудовскую Аравию, а также о переговорах с Эбрахимом Раиси

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора поблагодарил своего египетского коллегу Абдель Фаттаха ас-Сиси за содействие в эвакуации российских граждан из сектора Газа.

"Президент России поблагодарил Абдельфаттаха Сиси за содействие в эвакуации российских граждан и членов их семей", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля. Также Путин выразил благодарность за доставку в сектор Газа гуманитарных грузов из РФ.

Путин в беседе с египетским коллегой рассказал о своей поездке в ОАЭ и Саудовскую Аравию и о переговорах с президентом Ирана. "Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Арабской Республики Египет Абдель Фаттахом ас-Сиси", - говорится в сообщении. Отмечается, что Путин также поделился впечатлениями по итогам своей поездки в ОАЭ и Саудовскую Аравию и переговоров с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, состоявшихся в Москве.

Путин и ас-Сиси также обсудили вопросы российско-египетского сотрудничество, которое "развивается весьма успешно". Как отметили в Кремле, с обеих сторон выражена заинтересованность в дальнейшем развитии в дружественном ключе двусторонних отношений в различных областях на основе принципов стратегического партнерства.

Как ранее сообщал официальный представитель египетского лидера Ахмед Фахми, Путин и ас-Сиси в том числе договорились продолжать добиваться прекращения огня в секторе Газа. Также президенты указали на важность согласованных международных усилий по урегулированию палестино-израильского конфликта.