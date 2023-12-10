ЛНР использует опыт референдума и выборов 2023 года при проведении президентской кампании

Президентские выборы в России пройдут в течение трех дней - с 15 по 17 марта 2024 года

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Луганская Народная Республика (ЛНР) при проведении выборов президента РФ в части обеспечения безопасности использует опыт, полученный в ходе референдума по вхождению региона в состав России, а также сентябрьских выборов в парламент региона и муниципальные собрания. Об этом журналистам сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

"В плане обеспечения безопасности хочу сказать, что у нас уже в 2022 году, в сентябре, прошел референдум, в сентябре 2023 года у нас прошел единый день голосования. То есть у нас на сегодняшний день есть опыт проведения выборов в условиях военных действий, мы знаем, как их обеспечивать, комплекс мер отработан. Возможно, мы его более качественно еще дошлифуем, и я уверен, что безопасность будет обеспечена", - сказал глава региона.

Пасечник подчеркнул, что ЛНР, безусловно, примет участие в предстоящем голосовании. "Мы практически единогласно, я в этом уверен, поддержим единственного президента, которого мы считаем нашим президентом, человека, которого мы уважаем. Это Владимир Владимирович Путин", - добавил он.

Президентские выборы в России пройдут в течение трех дней - с 15 по 17 марта 2024 года. Действующий президент Владимир Путин, у которого истекает второй подряд и четвертый в совокупности срок полномочий, имеет право вновь выставить свою кандидатуру.