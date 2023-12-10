Лавров заявил, что Россия контактирует только с политическим крылом ХАМАС

Эти контакты позволили достичь сделки по освобождению заложников, к которой Израиль отнесся положительно, отметил министр иностранных дел РФ

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Москва поддерживает отношения только с политическим крылом ХАМАС, эти контакты позволили достичь сделки по освобождению заложников, к которой Израиль отнесся положительно. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в онлайн-формате в рамках Дохийского форума.

"ХАМАС 7 октября совершил террористическую атаку, которую мы сразу же осудили", - сказал глава МИД РФ, отвечая на вопрос об отношении Москвы к действиям определенных представителей движения в ходе палестино-израильского конфликта. В то же время Лавров отметил, что у ХАМАС "есть политическое крыло, которое базируется в Дохе".

"У нас есть отношения с этим политическим крылом, - продолжил министр. - И тогда мы немедленно связались с его представителями в Дохе, чтобы вести переговоры о судьбе заложников: как россиян, так и израильтян, а также граждан ряда соседних России стран и ряда других государств".

"Так нам удалось достичь сделки, к которой, насколько я понимаю, израильская сторона отнеслась положительно", - указал Лавров.