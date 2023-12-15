Путин заявил, что любое вмешательство в выборы в РФ извне будет жестко пресекаться

По словам президента, только народ России является источником власти

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Попытки вмешательства в выборы в РФ извне будут жестко пресекаться, только народ России - источник власти, заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы.

"Любое вмешательство во внутренние дела России будет пресекаться и пресекаться жестко, в соответствии с законами России. Мы защитим свободу нашего народа, его суверенитет и право выбирать свое будущее. Именно народ и только народ России - единственный источник власти в нашей стране", - сказал Путин.