Слуцкий сообщил, что достиг договоренностей в личной беседе с Путиным

Председатель ЛДПР отметил, что встреча с президентом была очень насыщенная

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что достиг договоренностей по всем содержательным позициям в приватной беседе с президентом России Владимиром Путиным после его встречи с лидерами фракций Госдумы 15 декабря.

"Что касается отдельной встречи, мы достигли договоренностей по всем содержательным позициям", - рассказал ТАСС Слуцкий.

Он также отметил, что встреча с президентом была очень насыщенная и в этот раз "прошла особенно доверительно". "Я могу сказать сегодня, [что] президент нас слышит, считает формат сверки часов полезным", - добавил Слуцкий.

По мнению главы ЛДПР, следующий год не будет простым, но "будет очень важным для страны".

В настоящее время Слуцкий не объявлял о планах баллотироваться на пост главы государства. 19 декабря в Москве пройдет внеочередной съезд ЛДПР, в ходе которого будет выдвинут кандидат на должность президента РФ от ЛДПР.

Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.