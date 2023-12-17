Медведев заявил, что РФ дает жесткий отпор неонацистам в Киеве и стоящему за ними Западу

Председатель партии отметил, что "в феврале 2022 года Россия встала на защиту своего суверенитета и безопасности"

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Сегодня Россия дает жесткий отпор неонацистским силам киевского режима и стоящему за ним коллективному Западу. Об этом на съезде "Единой России" заявил председатель партии Дмитрий Медведев.

"За два года, которые прошли с предыдущего съезда партии "Единая Россия" в декабре 2021 года, ситуация в мире кардинально и драматически изменилась. В феврале 2022 года Россия встала на защиту своего суверенитета и безопасности, сегодня мы даем жесткий отпор неонацистским силам киевского режима и стоящему за ним коллективному Западу", - сказал Медведев.