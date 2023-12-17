Медведев: рост доверия к власти и президенту РФ стал тенденцией

Это "видно невооруженным глазом", считает председатель "Единой России"

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Рост патриотических настроений, доверия к руководству страны и президенту РФ Владимиру Путину за последние годы стал тенденцией. Об этом заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на XXI съезде партии.

"Рост патриотических настроений беспристрастно фиксируют социологические опросы. За прошедшие годы объединение вокруг флага, поддержка государственной политики, рост доверия к руководству страны и прежде всего к президенту страны, верховному главнокомандующему, стали заметной тенденцией в настроениях наших граждан", - сказал Медведев.

По его словам, это видно "невооруженным взглядом". Медведев отметил, что в каждом регионе, городе или селе люди считают своим долгом поддержать российских бойцов на передовой. "А память о подвиге наших предков и гордость за свою сегодняшнюю Родину, искренняя любовь к ней и желание воплотить эти чувства в конкретные дела - это живая логика большинства граждан нашей огромной страны", - подчеркнул Медведев.

"И наоборот, резкое неприятие встречают попытки посеять в обществе смуту и рознь, дискредитировать наши вооруженные силы, тем более очернить героев, которые находятся на передовой, выполняют сложнейшую боевую работу", - указал председатель "Единой России".

Медведев также отметил, что необходимо сохранять доверие избирателей к "Единой России", ее кандидатов по итогам единого дня голосования поддержали более 24 млн избирателей.

"О росте доверия избирателей к нашей партии, укреплении ее авторитета убедительно свидетельствуют результаты единого дня голосования. <…> В 2023 году прошло свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 86 регионах страны. <…> За ее (партии - прим. ТАСС) кандидатов проголосовали более 24 млн избирателей. Это очень дорогого стоит. Мы должны сохранить доверие к нашей с вами партии", - сказал Медведев.