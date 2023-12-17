Медведев: "Единая Россия" должна подойти подготовленной к выборам президента в 2024 году

Председатель партии сообщил, что для этого следует проанализировать все предыдущие кампании

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" должна подойти к выборам президента РФ в марте 2024 года абсолютно подготовленной и консолидированной. Для этого следует проанализировать все предыдущие кампании и сделать выводы, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на пленарном заседании XXI съезда партии.

"Нужно критически проанализировать ход всех прошедших кампаний, выявить все слабые места, выявить резервы, которые не использовались. К президентской кампании наша партия должна подойти абсолютно подготовленной и консолидированной", - отметил Медведев.

Он также сообщил, что законов политической борьбы никто не отменял, достижения "Единой России" не должны быть присвоены другими.

"[Мы] ни в коем случае не должны скромно уступать свои позиции прочим политическим силам. Законов политической борьбы никто не отменял, даже в условиях очень серьезной консолидации общества. Всегда найдутся те, кто готовы присвоить наши достижения, при этом не сделав ровным счетом ничего. Это вопрос принципиальный, касается не только имиджа партии, речь идет о нашем с вами авторитете и об отношении к "Единой России" в обществе", - сказал Медведев.