Съезд "Единой России" завершил работу на ВДНХ

В нем принял участие президент Владимир Путин

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Съезд партии "Единая Россия", в ходе которого единороссы единогласно поддержали самовыдвижение президента РФ Владимира Путина на выборах главы государства, завершил свою работу в Москве.

Участие в съезде принял Путин. Мероприятие состоялось на площадке международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ в 75-м павильоне.

На съезде, помимо решений, касающихся президентских выборов, прошло плановое обновление состава одного из руководящих партийных органов - генсовета. В него вошли глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин, председатель Народного Совета ДНР Артем Жога, губернатор Курской области Роман Старовойт. Делегаты съезда приняли решение об увеличении состава генсовета партии со 170 до 200 человек из-за включения в состав РФ четырех новых субъектов.

Кроме того, проведена ротация членов высшего совета, ей подверглись 13 человек. В частности, в состав высшего партийного совета введены глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

Выборы президента РФ пройдут 15-17 марта 2024 года. Ранее самовыдвижение Путина уже поддержала группа избирателей, теперь он может подать необходимые документы в Центризбирком РФ.