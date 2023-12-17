Медведев: поддержка Путина будет иметь определяющее значение для ЕР в ближайшие годы

Председатель "Единой России" уверен, что избирательная кампания "завершится блестящей победой нашего кандидата"

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Поддержка действующего главы государства Владимира Путина на выборах президента РФ в 2024 году со стороны "Единой России" будет иметь определяющее значение для партии в ближайшие годы. Об этом заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, завершая пленарное заседание XXI съезда партии.

"Вместе мы приняли очень важно решение, которое, безусловно, будет иметь для партии определяющее значение в ближайшие годы", - отметил Медведев. Ранее съезд единогласно поддержал самовыдвижение Путина на выборах президента в 2024 году.

"Жизнь на этом не заканчивается, мы должны будем с вами подвести итоги избирательной кампании, которая, я уверен, завершится блестящей победой нашего кандидата. Сделаем это сразу после выборов", - добавил Медведев.