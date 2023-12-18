Посол РФ в Душанбе заявил, что талибы не обезопасили страны рядом с Афганистаном

В течение 2023 года экстремисты несколько раз пытались прорваться в Таджикистан, сообщил Семен Григорьев

ДУШАНБЕ, 18 декабря. /ТАСС/. Движение "Талибан" (запрещено в РФ), контролирующее власть в Афганистане, пока не обеспечило безопасность сопредельных стран, экстремисты в 2023 году неоднократно предпринимали попытки прорыва в Таджикистан. Об этом сообщил в интервью ТАСС посол России в Душанбе Семен Григорьев.

"Не видим особых подвижек и с выполнением талибами обещаний по поводу обеспечения безопасности сопредельных с Афганистаном государств. Весь текущий год на таджикско-афганской границе фиксировались попытки экстремистов прорваться на территорию Таджикистана. К счастью, все эти вылазки были оперативно подавлены таджикскими силовиками", - сказал он.

Дипломат констатировал, что в Афганистане "продолжает деградировать социально-экономическая сфера". "Страна в прямом смысле балансирует на грани тяжелого гуманитарного кризиса, усугубляемого непримиримой линией Запада на отказ разблокировать афганские авуары", - отметил он.

Григорьев подчеркнул, что пристальное внимание лидеров России и Таджикистана к афганской проблематике полностью оправдано и требует постоянной сверки часов. Он указал на серьезный рост контрабанды синтетических наркотиков из Афганистана, в то время как "западные страны практически свернули финансирование программ по борьбе с афганскими наркотиками, идущими через таджикско-афганскую границу".

"Дополнительный дестабилизирующий фактор в Афганистане - массовый наплыв в северные провинции афганских беженцев, выселяемых Пакистаном. Помимо того, что это уже меняет этнический состав местного населения с неизбежными на этой почве конфликтами, среди переселенцев вполне могут оказаться и террористические элементы", - добавил посол. По его словам, Россия будет делать все возможное, чтобы не допустить посягательств на союзников, одним из которых является Таджикистан.