Мишустин заявил, что РФ будет углублять сотрудничество в СНГ в ходе председательства

Премьер-министр России отметил, что страны Содружества обладают значительным промышленным, энергетическим и сельскохозяйственным потенциалом, а также богатыми природными ресурсами и талантливыми людьми

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Россия во время своего председательства в СНГ в 2024 году намерена укреплять экономические, гуманитарные и иные связи в объединении, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств Содружества.

"В следующем году председательство переходит к России. Как отметил президент РФ Владимир Владимирович Путин, среди приоритетов - углубление экономического взаимодействия, расширение культурно-гуманитарных связей, сопряжение евразийских интеграционных проектов", - напомнил он.

До заседания премьеры вместе осмотрели выставку-форум "Россия" на ВДНХ, на площадке которой и проходит встреча. Мишустин обратил внимание, что в экспозиции продемонстрированы достижения российских регионов и их ключевые совместные с государствами СНГ проекты.

Российский премьер отдельно указал, что страны Содружества обладают значительным промышленным, энергетическим и сельскохозяйственным потенциалом, а также богатыми природными ресурсами и талантливыми людьми.

"Объединение усилий, динамичная плодотворная деятельность откроют дополнительные возможности для тесной межрегиональной кооперации, развития всех участников. Именно в этом мы видим приоритетную задачу российского председательства", - резюмировал он.