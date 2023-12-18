Постпредство РФ прокомментировало 12-й пакет санкций ЕС против России

БРЮССЕЛЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Очередной пакет санкций Евросоюза против России большинству стран сообщества не был нужен, ограничительные меры лишь подорвали основу экономики европейских стран. Об этом сообщили журналистам в постпредстве России при ЕС, комментируя 12-й пакет санкций против РФ.

"Конец декабря - время подводить итоги работы за год. Принятый 12-й санкционный пакет - говорящий за себя результат политики ЕС на российском (точнее, антироссийском) направлении в уходящем году. Уверены, что данный пакет запомнится странам - членам ЕС тем, что он, как ни парадоксально это может звучать, подавляющему большинству из них был совершенно не нужен. Ни их национальным экономикам, ни населению. Очередные рестрикции нужны были прежде всего еэсовской бюрократии", - заявили в постпредстве. Там добавили, что именно в результате 12 пакетов антироссийских санкций оказались "подорваны основы экономики стран - членов ЕС и благосостояния их населения".