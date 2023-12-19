Посол России в Швейцарии заявил, что встреча по "формуле мира" в Давосе не приблизит мир

Сергей Гармонин считает, что киевский режим, "отчаявшись добиться хоть малейшего успеха на поле боя, продолжает отрицать очевидное"

ЖЕНЕВА, 19 декабря. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Намеченная на 14 января в Давосе встреча, посвященная украинской "формуле мира", не приблизит наступление мира. Тот факт, что швейцарская дипломатия присоединилась к этой заведомо провальной инициативе, вызывает удивление, заявил ТАСС посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.

"Расцениваем подобного рода встречи как оторванные от реальности и не имеющие какой-либо добавленной стоимости. Мира они не приблизят", - отметил он, комментируя, по просьбе корреспондента ТАСС, инициативу Берна и Киева.

"Формула мира" [президента Украины Владимира] Зеленского это, по сути, ультиматум с требованием о полной капитуляции России, - пояснил Гармонин. - Киевский режим, отчаявшись добиться хоть малейшего успеха на поле боя, продолжает отрицать очевидное и в надежде выклянчить у Запада очередную порцию военной помощи кормит его несбыточными проектами". Киевский режим "не в том положении, чтобы выдвигать России ультиматумы, и все это прекрасно понимают". "Удивлены, что швейцарская дипломатия решила активно подключиться к этой заведомо обреченной на провал инициативе, - продолжил посол. - Честно говоря, со стороны это выглядит как прыжок на борт отплывающего "Титаника". Если в Берне так видят "посредничество" и "нейтралитет", то у нас действительно кардинально расходятся взгляды на то, что значат эти слова".

По словам Гармонина, официальный представитель МИД России Мария Захарова на днях отметила, что Швейцария добровольно лишила себя возможности выступать в роли посредника в поиске решений острых вызовов современности, предав забвению славные традиции нейтралитета в угоду неочевидным и превратно понятым сиюминутным интересам в контексте украинского кризиса.

Встреча советников по национальной безопасности, посвященная украинской "формуле мира", пройдет 14 января в Давосе. Она будет организована совместно Швейцарией и Украиной, сообщил ранее в социальной сети Х (ранее Twitter) руководитель службы коммуникаций Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Никола Бидо.

Не входящая в НАТО и ЕС Швейцария поддерживает санкции Евросоюза против России, введенные в связи со специальной военной операцией на Украине. Российское правительство утвердило в марте прошлого года перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия. Швейцарская Конфедерация включена в этот список.