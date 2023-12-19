Путин заявил, что США добились своих целей, рассорив Россию и Европу

Сейчас они перекладывают на Европу бремя финансовой ответственности и платежи, отметил президент

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. США добились своих целей, "растащив" Россию и Европу, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

"Они (США - прим. ТАСС) специально втащили нас и Европу в этот конфликт, добились в этом смысле своих целей: "растащили" Россию и Европу. Сейчас они перекладывают на Европу бремя финансовой ответственности и платежи, а безвольная и бесхребетная генерация сегодняшних политиков в Европе не может этому противостоять", - констатировал Путин.