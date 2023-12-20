Гаврилов заявил о политике двойных стандартов Запада в отношении Палестины

Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями отметил, что на заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности РФ представила свое предложение по решению ближневосточного конфликта, которое было встречено "гробовым молчанием"

ВЕНА, 20 декабря. /ТАСС/. Запад проявил политику двойных стандартов, проигнорировав предложение пригласить представителя Палестины на заседание Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ). Об этом заявил в интервью ТАСС глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

"На пике ближневосточной эскалации канадское председательство ФСОБ пригласило представителя Израиля при ОБСЕ выступить с обзором ситуации в зоне конфликта. В ответ мы представили нашу принципиальную позицию, согласно которой все вовлеченные в противостояние стороны имеют право высказывать свои оценки происходящего. Так всегда было и на площадке ООН", - сказал он.

По словам Гаврилова, на ФСОБ это предложение было встречено "гробовым молчанием", что в очередной раз продемонстрировало политику двойных стандартов со стороны Запада.