Балицкий намерен лично заниматься вопросами выборов в Запорожской области

Глава области отметил, что губернатор "отвечает за все процессы, которые происходят в регионе"

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий будет лично заниматься вопросами организации в регионе выборов президента РФ, которые состоятся в марте 2024 года. Соответствующее заявление он сделал на площадке Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ, где проходит день Запорожской области.

"Вопросами выборов моего президента я буду заниматься лично", - сказал Балицкий. Он подчеркнул, что губернатор отвечает за все процессы, которые происходят в регионе.

Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.