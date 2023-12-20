Захарова заявила, что ближневосточный кризис далек от завершения

Официальный представитель МИД РФ отметила, что США наращивали свое присутствие в регионе на разных направлениях - военном, политическом, финансовом, планов у Вашингтона было очень много

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Перспектив деэскалации кризиса на Ближнем Востоке нет, Россия делает все, чтобы избежать его разрастания на другие страны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Дипломат отметила, что США наращивали свое присутствие в регионе на разных направлениях - военном, политическом, финансовом, планов у Вашингтона было очень много.

"К сожалению, мы видим, к чему все это привело - страшный кризис, который с 7 октября разворачивается на наших глазах, - указала она. - Нет никакой перспективы его ближайшего завершения или хотя бы деэскалации. Сейчас все балансирует на уровне того, не будет ли, не дай бог, этот кризис расширятся дальше. И все делается, с нашей стороны в том числе, для того, чтобы этого не произошло".

Захарова также обратила внимание на то, каким образом США наращивали свое присутствие на Ближнем Востоке. По ее словам, они делали это в виде нападений на страны, агрессии в отношении суверенных региональных государств, вмешательства во внутренние дела, цветных революций, поставок вооружений и манипулирования конфликтами в регионе.

"Мы видим, к чему все это привело. Ни разу за последние несколько десятилетий наращивание присутствия США в регионе не привело к выходу из кризиса, но только к усугублению все это подводило, каждый раз с новой силой вспыхивали застарелые конфликты", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.