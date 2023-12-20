РФ и арабские страны обязались оберегать суверенитет и территориальную целостность Сирии

Стороны подчеркнули важность арабо-российской роли в поддержке усилий по разрешению сирийского кризиса и устранению его политических и гуманитарных последствий, последствий в сфере безопасности

МАРРАКЕШ, 20 декабря. /ТАСС/. Участники VI сессии Российско-арабского форума сотрудничества (РАФС) на уровне министров иностранных дел, состоявшейся 20 декабря в Марракеше, обязались оберегать суверенитет, единство и территориальную целостность Сирии.

"Обязуемся оберегать суверенитет, единство, стабильность и территориальную целостность Сирийской Арабской Республики. Подчеркиваем важность арабо-российской роли в поддержке усилий по разрешению сирийского кризиса и устранению его политических и гуманитарных последствий, последствий в сфере безопасности", - говорится в итоговой совместной декларации, текст которой распространил марокканский МИД.