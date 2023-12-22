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Выборы президента России - 2024

Пленум ЦК КПРФ рекомендовал Харитонова в качестве кандидата на выборы президента

Председатель комитета Госдумы РФ по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов. Юрий Смитюк/ ТАСС
Председатель комитета Госдумы РФ по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов
© Юрий Смитюк/ ТАСС

Окончательное решение примут на партийном съезде 23 декабря

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Пленум ЦК КПРФ решил рекомендовать Николая Харитонова в качестве кандидата от партии на президентские выборы, окончательное решение будет принято на партийном съезде 23 декабря. Об этом сообщила в своем Telegram-канале депутат Госдумы от КПРФ Ольга Алимова.

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"Пленум ЦК КПРФ единогласно рекомендовал делегатам съезда выдвинуть Николая Харитонова кандидатом на пост президента России. Итоговое решение будет принято завтра", - отметила она.

Харитонову 75 лет, он депутат Госдумы всех созывов, глава думского комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики. Член президиума ЦК КПРФ. Предвыборный съезд КПРФ пройдет 23 декабря.

Выборы президента РФ пройдут 15-17 марта 2024 года. Кандидаты, выдвигаемые политическими партиями, должны успеть подать документы для регистрации в Центризбирком РФ до 1 января. КПРФ представлена в Госдуме, ее кандидату не нужно собирать подписи в свою поддержку. 

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