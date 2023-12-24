Путин поздравил Алиева с днем рождения

Согласно заявлению пресс-службы Кремля, лидеры отметили достигнутый высокий уровень российско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и союзничества и условились о продолжении личных контактов

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и тепло поздравил его с днем рождения. Как сообщает пресс-служба Кремля, лидеры стран обсудили высокий уровень отношений между Москвой и Баку, а также договорились продолжить личные контакты.

Ранее Путин направил Алиеву поздравительную телеграмму.

"Владимир Путин тепло поздравил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с днем рождения, - отмечается в сообщении. - Лидеры отметили достигнутый высокий уровень российско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и союзничества и условились о продолжении личных контактов".

Как отмечает в свою очередь пресс-служба президента Азербайджана, Путин, поздравив Алиева, "пожелал ему новых успехов в президентской деятельности и здоровья". Главы двух государств также "провели обмен мнениями о перспективах двусторонних отношений", с удовлетворением подчеркнули их успешное развитие и дружеский характер, а также выразили уверенность, что связи между странами будут расширяться и впредь.