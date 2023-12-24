24 декабря, 18:51
Палестино-израильский конфликт

Постпредство РФ: Израиль продолжил зачистку Газы после принятия "недорезолюции" ООН

По словам первого зампостпреда России при всемирной организации Дмитрия Полянского, еврейское государство трактует резолюцию "так, что "создание условий" для длительного прекращения огня подразумевает продолжение зачистки сектора"

ООН, 24 декабря. /ТАСС/. "Недорезолюция" по палестино-израильскому конфликту, принятая в пятницу Советом Безопасности ООН, не смогла остановить зачистку Израилем сектора Газа. Такое мнение выразил первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

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"Происходит ровно то, о чем мы предупреждали в процессе голосования по гуманитарной резолюции по Газе. Израиль трактует ее так, что "создание условий" для длительного прекращения огня подразумевает продолжение зачистки сектора. Что от этого текста выиграли палестинцы и арабы в целом, для меня остается загадкой. Если бы не их настойчивые просьбы, даже мольбы, мы бы эту "недорезолюцию" заветировали", - написал он в своем Telegram-канале.

Таким образом дипломат прокомментировал заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о расширении военной операции еврейского государства в палестинском анклаве.

22 декабря СБ ООН принял подготовленный арабскими странами проект резолюции, который направлен на облегчение поступления гуманитарной помощи в сектор Газа. За документ проголосовали 13 стран, Россия и США воздержались.

Изначальная версия проекта была значительно скорректирована из-за позиции США. Ключевым стало изменение предложения о создании механизма мониторинга гуманитарных грузов под контролем ООН. Вместо этого теперь в документе говорится о "назначении старшего координатора по вопросам реконструкции и гуманитарным вопросам", который должен "создать механизм ООН для ускорения поставок гуманитарных грузов в Газу". Помимо этого, формулировка с "призывом о немедленном прекращении боевых действий" была заменена призывом к "экстренным шагам <...> для создания устойчивого режима прекращения боевых действий".

Россия предложила поправку, которая возвращала бы в текст документа призыв к немедленному прекращению боев, однако она была заблокирована США. 

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