Посол РФ заявил, что Вучич пообещал не допустить насилия на фоне протестов в Белграде

Александр Боцан-Харченко убежден, что так и будет

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич пообещал не допустить насилия и эскалации напряженности на фоне текущих протестов в Белграде. Об этом заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко в эфире телеканала "Россия-24".

"Вучич твердо и публично заявил вчера после заседания Совета национальной безопасности Сербии, что насилия и эскалации напряженности он не допустит. В этом смысле я полностью убежден, что так и будет", - сказал посол.

Все тезисы, которые "сейчас слышны опять-таки с Запада, о том, что в Сербии развертывается революция, народное недовольство, не имеют под собой никаких оснований", заметил дипломат.

"Поскольку люди проголосовали [на парламентских выборах], явка была высокая - выбор народа очевиден, он опирается не на пустые обещания и не на призывы свергнуть власть, - продолжил он. - Поддержка Вучича опирается на совершенно конкретные, ясные достижения в экономике, социальной сфере, которые состоялись в предыдущий период, подкрепленные конкретной материальной базой, будут развиваться и в предстоящий период, включая повышение заработных плат и пенсий на существенные проценты".