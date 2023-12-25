Посол РФ заявил, что Запад хочет посадить во власть сербскую оппозицию

Александр Боцан-Харченко отметил, что из-за этого протесты будут продолжаться

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Запад настроен усадить сербскую оппозицию на правящие места, поэтому протесты будут продолжаться. Об этом заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко в эфире телеканала "Россия-24".

"Я бы не стал в прогнозах забегать вперед, потому что Запад - и это главное - все-таки настроен на то, чтобы какими-то путями усадить оппозицию в Белграде, поэтому протесты будут продолжаться. Как долго - сказать трудно", - сказал он.

Как подчеркнул посол, текущая власть будет противодействовать оппозиции эффективно, "никакие майданные цели и схемы не пройдут".

"По тем же хорошо известным схемам и примерам уже нашлись несколько дней назад, когда протесты только затевались, желающие с Запада, из Европарламента, которые предложили свои кандидатуры, чтобы стать посредниками между "майданом" и властью и среди прочего договариваться о чем-то, непонятно о чем, и пораздавать печенье (отсылка ко встрече в 2013 году замгоссекретаря США Виктории Нуланд с участниками протестов в Киеве, во время которой она раздавала печенье - прим. ТАСС), срок годности которого, наверное, истек", - добавил дипломат.