ЦИК назвал допустимым голосование с паспортом Украины на выборах в новых регионах

Глава Центризбиркома Элла Памфилова напомнила, что в Херсонской области из-за подрыва Каховской ГЭС жители "лишились не только домов, но и документов, в том числе уже выданных российских паспортов"

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Возможность голосования с украинским паспортом на предстоящих в марте выборах президента РФ в новых регионах обусловлена ситуацией, в которой оказались избиратели, но решение по документам будут принимать местные власти. Об этом в интервью ТАСС заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

"На мой взгляд, это единственно верное решение", - сказала она, отвечая на вопрос о том, допустимо ли голосование по украинскому паспорту. Глава ЦИК напомнила, что при затоплении в Херсонской области из-за подрыва в июне Каховской ГЭС жители там "лишились не только домов, но и документов, в том числе уже выданных российских паспортов".

По словам Памфиловой, "важно, что люди, которые там живут постоянно, но по каким-то обстоятельствам не смогли получить еще паспорт РФ или что-то с ним произошло, имеют право проголосовать по тому документу, который удостоверяет их личность". "Это совершенно обоснованное и правильное решение на этот определенный период, пока ситуация не стабилизируется", - добавила она.

Памфилова при этом напомнила, что окончательное решение о том, какие документы можно будет предъявить для голосования, примут местные власти.

В декабре Центризбирком РФ принял постановление, согласно которому избиркомы новых регионов определят перечень документов, которые на выборах президента РФ в марте 2024 года избиратели смогут предъявлять вместо паспорта.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск.