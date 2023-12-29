ЦИК зарегистрировал уполномоченных Харитонова

Центризбирком также разрешил открыть избирательный счет

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в пятницу принял решение о регистрации уполномоченных Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) на выборах президента, уполномоченного кандидата от партии Николая Харитонова по финансовым вопросам и дал разрешение на открытие специального избирательного счета.

Харитонов был выдвинут на съезде КПРФ 23 декабря, а 27 декабря подал документы в ЦИК. При выдвижении кандидат лично должен прийти в ЦИК и подать пакет документов, включающий заявление о согласии баллотироваться, сведения о судимостях, доходах, имуществе за рубежом, а также протокол съезда с решением о его выдвижении.

Уполномоченными партии, которым предстоит представлять КПРФ и интересы кандидата в течение избирательной кампании, будут шесть человек, среди них депутат Госдумы Георгий Каммнев и член ЦК КПРФ Игорь Макаров.

Только с момента открытия специального избирательного счета в отделении Сбербанка в Оружейном переулке кандидат может начать агитацию, потому что агитматериалы и любые другие работы в ходе кампании должны быть оплачены из избирательного фонда. Размер избирательного фонда кандидата на выборах президента не может превышать 400 млн рублей.

Самовыдвиженцы должны были подать документы не позднее 18:00 мск 27 декабря, кандидаты от партий - не позднее 1 января. Харитонову как кандидату от парламентской партии не нужно собирать подписи избирателей в свою поддержку, он сможет подать документы на регистрацию до 31 января. ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.

Харитонов уже участвовал от КПРФ в президентской кампании 2004 года и занял тогда второе место, набрав 13,69% голосов избирателей. Помимо Харитонова, на выборы главы государства от коммунистов выдвигались лидер партии Геннадий Зюганов (в 1996, где вышел во второй тур, 2000, 2008 и 2012 годах) и Павел Грудинин (2018).

О выборах

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.