Песков назвал неоспоримым тот факт, что Путина поддерживают разные возрастные категории

По словам пресс-секретаря главы государства, очень много детей и молодежи являются активными сторонниками Владимира Путина

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президента России Владимира Путина поддерживают люди разных возрастов, в том числе много молодежи, подчеркнул в беседе с журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"То, что Путина поддерживают совершенно разные возрастные категории, - это неоспоримый факт. Действительно, очень много детей и молодежи поддерживают президента, являются его активными сторонниками", - сказал представитель Кремля.

Комментируя по просьбе одного из журналистов информацию о том, что дети изъявляют желание сдавать подписи в поддержку выдвижения Путина на выборах в 2024 году, Песков отметил: "Конечно, это отрадно, это лишний раз подтверждает высочайший уровень консолидации общества".

Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина начался 23 декабря. По закону самовыдвиженцу для регистрации кандидатом на выборах нужно собрать 300 тыс. подписей, при этом не более 7,5 тыс. в каждом регионе. Крайний срок сдачи подписей в Центризбирком РФ - 31 января. Выборы президента РФ пройдут 15-17 марта 2024 года.